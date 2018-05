Über die 1000-jährige Geschichte des Wormser Doms informiert eine Ausstellung, die an diesem Freitag (16.30 Uhr) in dem Gotteshaus eröffnet wird. An zwölf Stationen können sich Besucher unter anderem über den Wormser Bischof Burchard informieren, der den Auftrag zum Bau des am 9. Juni 1018 geweihten Domes gegeben hatte. Über am Mittelalter ausgerichtete Stationen mit den Titeln „Glaube und Alltag“, „Der Dombau“ und „Die Domweihe 1018“ führt die zum Großteil mit Texttafeln, Fotos und Skizzen gestaltete Schau bis in die Gegenwart.

In der Abteilung „Der Dom lebt“ wird zum Beispiel anhand von Hochzeitsfotos und Aufnahmen von Fastnachtsdarbietungen im Dom die heutige Funktion des Gotteshauses dargestellt. In abrufbaren Sprachbeiträgen schildern Menschen wie ...

