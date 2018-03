Ausschuss stimmt Finanzkonzept für Nürburgring zu

Aus unserem Archiv

Mainz

Das umstrittene neue Finanzkonzept bei der Nürburgring-Pleite ist parlamentarisch abgesegnet. SPD und Grüne stimmten am Mittwoch in einer Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Landtags-Haushaltsausschusses in Mainz mehrheitlich zu, dass die Regierung einen 330-Millionen-Euro-Kredit ihrer Förderbank ISB für den Ring mit einer Rücklage von 254 Millionen Euro teilweise tilgen kann. Die insolvente Besitzgesellschaft kann das Darlehen nicht mehr bedienen. Die CDU votierte wegen Rechtsbedenken dagegen. Vergeblich hatte sie beantragt, die Abstimmung um zwei Wochen zu verschieben, weil die Entscheidung mehr Zeit brauche. Die Landesregierung verwies auf Verzugszinsen von 47 000 Euro pro Tag zusätzlich.