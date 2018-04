Der Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch Hass-Postings von fremdenfeindlichen Facebook-Gruppen angeschaut, in denen AfD-Politiker zeitweise als Mitglieder geführt wurden. „Da werden Flüchtlinge als Sozialschmarotzer diffamiert, menschenverachtende Kommentare sind an der Tagesordnung“, sagte der Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium, Elmar May. „Das ist sehr stark volksverhetzend und gewaltverherrlichend“, erklärte May bei der Präsentation von Bildschirmfotos aus den Facebook-Gruppen.

„Wir alle unterliegen dem Auftrag des Verfassungsgerichts, Verfassungsfeindlichkeit mit der Strenge aller Möglichkeiten anzugehen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). „Ich habe mir das sehr zu eigen gemacht.“ Der SWR hatte in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.