Ausflügler gelangen trockenen Fußes zu Inselturm bei Bingen

Bingen/Rüdesheim (dpa) – Das extreme Niedrigwasser des Rheins sorgt für eine Attraktion: Der berühmte Mäuseturm auf einer Flussinsel bei Bingen ist derzeit trockenen Fußes zu erreichen. Viele hundert Ausflügler haben bereits diese neue Gelegenheit genutzt – vor allem am vergangenen Wochenende mit Bilderbuchwetter. An einem schmalen Steingrat im Niedrigwasser bildete sich gegenüber dem Touristenstädtchen Rüdesheim eine lange Warteschlange. Der Mäuseturm war zeitweise geöffnet – Hunderte Kameras und Smartphones richteten sich oben von seiner Aussichtsplattform auf die weiten trockengefallenen Kiesbänke vor der Mündung der Nahe in den Rhein.

Bianka Rössler, Chefin in siebter Generation des Schifffahrtsunternehmens „Rössler Linie“, das die Insel bei höheren Pegelständen ansteuert, konnte sich nach eigenen Worten nicht erinnern, dass diese Ausflüge zu Fuß schon ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.