Ausbau der A 60 nach über zehn Jahren fertiggestellt

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach über zehn Jahren Bauzeit ist am Freitag die Autobahn 60 zwischen dem Autobahnkreuz Mainz-Süd und der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim offiziell freigegeben worden. Herzstück des Ausbaus ist ein Tunnel bei Mainz-Hechtsheim. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Infrastrukturministeriums vom Freitag in Mainz wurden rund 158 Millionen Euro in den Bau investiert.