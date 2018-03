Aufsichtsratschef des Hahn-Flughafen gibt Amt auf

Aus unserem Archiv

Hahn/Mainz

Der Aufsichtsratschef des Hunsrück-Flughafens Hahn, Jochen Langen, gibt sein Amt auf. Das rheinland-pfälzische Infrastrukturministerium in Mainz bestätigte am Montag entsprechende Informationen der Koblenzer «Rhein-Zeitung». Auslöser sollen nach CDU-Angaben interne Uneinigkeiten über die Zukunft des größten Flughafens des Landes sein. Im Juli war bekanntgeworden, dass die mit Abstand wichtigste Passagier-Fluggesellschaft am Hahn, die irische Ryanair, zum Winterflugplan noch mehr Strecken streichen will. Der bisherige Aufsichtsratschef der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, Langen, war im vergangenen Jahr als Leiter der Zentralabteilung im Wirtschaftsministerium in Mainz in Pension gegangen.