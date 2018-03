Aufruf zu Castor-Blockade in der Pfalz

Aus unserem Archiv

Berg/Pfalz

Atomkraftgegner wollen sich im November in der Pfalz einem Castor-Transport aus Frankreich entgegenstellen. Das Bündnis südwestdeutscher Anti-Atominitiativen rief am Montag zu einer Blockadeaktion am 25. November in Berg auf, das an der Bahnstrecke Lauterbourg-Wörth-Karlsruhe liegt. Damit solle «ein Beitrag zum internationalen Widerstand gegen den Atommülltourismus geleistet» werden, hieß es in einer Pressemitteilung.