Aufräumen am Nürburgring – doch die Zukunft bleibt ungewiss

Nürburg

Nach dem Finanzcrash am Nürburgring haben neue Herren das Steuer übernommen. Doch die Zitterpartie geht weiter. Dröhnen 2013 in der Eifel wieder die Motoren der Formel 1, geht dort wieder «Rock am Ring» über die Bühne? Beides steht nach wie vor in den Sternen – wie vieles andere auch an der weltbekannten Rennstrecke.