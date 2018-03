Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf einer CD mit Daten mutmaßlicher Steuerflüchtlinge sind nach Angaben des Finanzministeriums in Saarbrücken auch Saarländer registriert. Die Steuerfahnder stünden dazu bereit, den Verdachtsfällen nachzugehen, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Nähere Angaben machte er unter Verweis auf die federführenden Behörden in Nordrhein-Westfalen nicht.