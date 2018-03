Attraktionen im Speyerer Museum: „Sams“ und Marilyn Monroe

Aus unserem Archiv

Speyer

Um die Schauspielerin Marilyn Monroe, den römischen Kaiser Flavius Valentinianus und Fantasiefiguren wie „Das Sams“ drehen sich in diesem Jahr drei Ausstellungen im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Den Auftakt macht die Familien-Ausstellung „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“, die das Haus vom 1. Juni an zeigt. Anlass sei der 80. Geburtstag des Kinderbuchautors und „Sams“-Schöpfers Paul Maar, berichteten Museumsdirektor Alexander Schubert und sein Team am Donnerstag.