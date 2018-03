Atemwegsreizungen im Supermarkt: 30 Verletzte

Aus unserem Archiv

Bad Münster am Stein (dpa/lrs) – Ein Alarm im Supermarkt gibt Ermittlern Rätsel auf: 30 Kunden und Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts in Bad Münster am Stein sind am Donnerstag wegen Atemwegsreizungen behandelt worden. 14 der Verletzten kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr in Bad Kreuznach mitteilte. Was die plötzlichen Beschwerden ausgelöst hat, war zunächst völlig unklar. Verschiedene Messungen der Luft hätten keinerlei Hinweise auf die Ursache der Atemprobleme ergeben. 50 Feuerwehrleute und 31 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.