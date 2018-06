Die Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz wollen wieder in der Prüfkommission mitmachen, die über Härtefälle unter den von Abschiebung bedrohten Ausländern entscheidet. Landkreistag und Städtetag hatten ihre Mitgliedschaft ruhen lassen, weil sie unter anderem die Entscheidungspraxis kritisierten. Nun haben sich einige Punkte aus ihrer Sicht verbessert: Asylbewerber, die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen könnten, würden fünf statt drei Jahre unterstützt, sagte Harald Pitzer vom Landkreistag am Donnerstag. Außerdem hätten die Kommunen einen Sitz mehr in der Kommission und das Land bündele Informationen als Grundlage für eine Entscheidung.

Wenn Ausländer von Abschiebung bedroht sind, können sie sich an das Gremium wenden. Darin sind das Land, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der Arbeitskreis Asyl vertreten. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.