Arnsteiner Patres verlassen nach 99 Jahren ihr Kloster

Obernhof/Limburg (dpa) – Nach 99 Jahren verlassen die Arnsteiner Patres wegen Nachwuchssorgen ihr Kloster an der Lahn. Die Ordensgemeinschaft und das Bistum Limburg laden an diesem Sonntag (16. Dezember) zu einem Abschiedsgottesdienst in die Klosterkirche von Arnstein bei Obernhof im rheinland-pfälzischen Rhein-Lahn-Kreis ein. Am Schluss wohnten nach Angaben des Bistums Limburg vom Freitag weniger als fünf ältere Patres in dem großen Klosterkomplex, der in Teilen um die 900 Jahre alt ist. Ein Teil der wenigen Patres werde seinen Alterssitz in Werne an der Lippe in Nordrhein-Westfalen nehmen, der andere Teil vorerst in der Region bleiben, um zusammen mit einer örtlichen Pfarrei die Betreuung der Gebäude zu übernehmen.

Das Kloster im Eigentum des Bistums Limburg soll für Veranstaltungen und Wallfahrten weiter offen bleiben. Die bisher erfolglose Suche nach einer neuen geistlichen Gemeinschaft, die hier einziehen könnte, läuft nach ...

