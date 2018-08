Inmitten der internationalen Handelsstreitigkeiten hat der Stahlhersteller ArcelorMittal im zweiten Quartal so viel verdient wie seit Jahren nicht mehr. Die protektionistischen Maßnahmen Europas und der Regierung von US-Präsident Donald Trump durch Strafzölle hatten Stahlpreise rund um den Globus in neue Höhen steigen lassen. „Die Aussichten für das zweite Halbjahr sind ermutigend, wir erwarten, dass die aktuellen günstigen Marktbedingungen weiter anhalten werden“, sagte Konzernchef Lakshmi Mittal am Mittwoch.

ArcelorMittal hatte jahrelang gegen die aus seiner Sicht unfairen Bedingungen auf den Weltmärkten gekämpft. Der Stahlmarkt war von billigen Ausfuhren aus China überschwemmt worden. Mittal forderte auch jetzt, dass noch ...

