Appell der Feuerwehr: Bitte kein Hochwassertourismus

Aus unserem Archiv

Koblenz

Für Anwohner ist der steigende Wasserstand des Rheins mit Sorge vor überfluteten Kellern und Häusern verbunden, andere betrachten Hochwassergebiete als eine Art Schauspiel. Die Feuerwehr Koblenz hat daher am Samstag dazu aufgerufen, „von Hochwassertourismus abzusehen, um den Verkehrsfluss in Koblenz nicht unnötig zu belasten“. Derzeit steige der Wasserstand am Mittelrhein stark an, hieß es am Samstagmittag.