Anwohner hält Polizeieinsatz für Verbrechen

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Einsatz der Bereitschaftspolizei in Kaiserslautern hat einen Anwohner auf den Plan gerufen und einen weiteren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Der Anwohner hatte am Donnerstag im Stadtteil Morlautern beobachtet, wie mehrere Männer einen anderen Mann dem Eindruck nach gegen seinen Willen in ein Auto bugsierten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei, die auch anrückte. Auf dem Weg zu dem vermeintlichen Tatort erfuhren die Beamten aber, dass dort Kollegen der Bereitschaftspolizei einen Haftbefehl vollstreckten. Weil der 25-Jährige, gegen den der Haftbefehl vorlag, Widerstand geleistet habe, habe es nach einer Verschleppung ausgesehen, teilte die Polizei weiter mit. Und: „Fazit: Haftbefehl vollstreckt, 25-Jähriger vorgeführt, Zeuge beruhigt – Ende gut, alles gut!“