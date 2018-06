Die Antidiskriminierungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz (LADS) in Mainz bietet für Betroffene nun auch eine kostenlose juristische Erstberatung an. „Die neue Beratungsmöglichkeit erweitert das Angebot und senkt noch einmal mehr die Hürden, aktiv zu werden“, teilte Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) am Montag in Mainz mit. Wer sich rechtlich gegen Diskriminierung zur Wehr setzen wolle, müsse schnell handeln, da das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nur eine Frist von zwei Monaten zulasse, um eine Wiedergutmachung oder Entschädigung zu fordern.

Die LADS ist die landesweite Anlaufstelle für Rheinland-Pfalz. Sie informiert und klärt darüber auf, was Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist und berät Betroffene über ihre Möglichkeiten. Die Stelle steht ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.