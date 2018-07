Rund sieben Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Mann in Koblenz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 49-Jährigen erhoben. Er wird des Mordes und des Raubes mit Todesfolge beschuldigt, teilte die Behörde am Donnerstag in Koblenz mit. Der 49 Jahre alte Deutsche soll seinem zum Tatzeitpunkt 58 Jahre alten Opfer zwischen dem 8. und 9. Dezember vergangenen Jahres im Stadtteil Neuendorf mit einem Messer mehrfach in Brust, Hals und Gesicht gestochen haben. Der Angegriffene starb demnach an den Folgen des Blutverlustes. Die Leiche hatte zunächst wochenlang unentdeckt in der Wohnung des Opfers gelegen.

Der Angeklagte soll nach dem Messerangriff Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie einen Motorroller geklaut haben. Mit dem Roller fuhr er laut Anklage mehrere Tage umher ...

