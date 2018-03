Anklage gegen OB: Narrenzunft sagt Rathaussturm ab

Aus unserem Archiv

Homburg

Die Homburger Narrenzunft hat ihre traditionelle Erstürmung des Rathauses am (heutigen) „fetten Donnerstag“ abgesagt. Hintergrund ist, dass die Staatsanwaltschaft Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) jüngst wegen Untreue angeklagt hat. Zudem laufen Ermittlungen gegen Bürgermeister Klaus Roth (CDU) – wegen Untreue und Betrugs. „Es passt aktuell nicht in die Zeit“, sagte der Sprecher der Kreisstadt Homburg am Donnerstag zur Absage. Hinzu komme, dass Schneidewind erster Vorsitzender der Narrenzunft sei. „Man wollte ihn da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.“