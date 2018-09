Adrian Zöhler soll den schwer angeschlagenen Landessportverband für das Saarland (LSVS) aus der Krise führen: Am Sonntag wurde der 48-Jährige zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. 207 von 243 Delegierten (gut 85 Prozent) stimmten auf einer Mitgliederversammlung in Eppelborn für Zöhler, der Vize-Präsident des Saarländischen Fußballverbandes ist. „Hier und heute können und sollen wir den Neuanfang wagen. Wir haben hier und heute die Möglichkeit, den LSVS, der sich in einem schweren Sturm befindet, in ruhige Gewässer zu führen mit klaren Zielen vor Augen“, sagte er.

Zöhler tritt die Nachfolge von Klaus Meiser (CDU) an, der im April wegen eines millionenschweren Finanzskandals beim LSVS sein Amt niedergelegt hatte. „Vielen, vielen Dank für das große Vertrauen. Jetzt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.