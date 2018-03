Angeblicher Neffe entpuppt sich als Telefonbetrüger

Aus unserem Archiv

Zornheim

Telefonbetrüger haben von einem Mann aus dem rheinhessischen Zornheim 30 000 Euro ergaunert. Zunächst sei dieser von seinem angeblichen Neffen angerufen worden, teilte die Polizei in Mainz am Donnerstag mit. Dieser habe gesagt, er sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und benötige dringend Geld für die Werkstatt. Später am Dienstag habe der angebliche Rechtsanwalt der Werkstatt den Zornheimer kontaktiert. Der ältere Mann hob schließlich noch am selben Abend 30 000 Euro von seinem Konto ab und übergab das Geld einer Frau, die in den Telefonaten als Botin angekündigt worden war. Das Alter des Opfers teilte die Polizei nicht mit.