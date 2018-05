Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz will die Einführung einer Landarztquote für Medizinstudenten prüfen, um einem Ärztemangel vorzubeugen. Eine solche Quote sei kein Allheilmittel, aber eine sinnvolle Option, um die Niederlassung als Arzt im ländlichen Raum zu unterstützen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Sie kündigte ein Konzept an, das sie mit dem Wissenschaftsministerium erarbeite. Dabei sollten auch Erfahrungen anderer Länder einfließen. Eine Quote ist in mehreren Ländern im Gespräch. Die Fachpolitiker des Landtags diskutieren nun zunächst weiter darüber.

Die CDU-Opposition schlug die Einführung einer Landarztquote in Verbindung mit Stipendien vor. Die Bundesregierung räume den Ländern ein, dass bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze für Landärzte reserviert werden können. ...

