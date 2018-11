Nach dem Dürresommer 2018 wollen die drei Fraktionen hinter der Landesregierung jährlich sieben Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für den Staatswald einplanen. Hier gebe es zusätzlichen Bedarf für den erwarteten Ausgleich von Schäden durch den „sich explosionsartig vermehrenden Borkenkäfer“, sagte Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun am Montag in Mainz. Dieser Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf der Regierung sei der einzige, der nicht durch Einsparungen oder Umschichtungen gedeckt sei, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer.

„Da kommt man mit kleineren Summen nicht voran“, sagte Schweitzer. Wegen der Größenordnung der erwarteten Schäden und der Dringlichkeit sei hier die Einplanung von Mehrausgaben für den Landesbetrieb Landesforsten unumgänglich. ...

