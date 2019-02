Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz hält seit fast drei Jahren zusammen – unterschwellige Konflikte hat am Donnerstag eine Landtagsdebatte zur Agrarpolitik aufgezeigt. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, kritisierte am Donnerstag in Mainz zunehmende „Negativkampagnen“ gegen die Tierhaltung und andere Zweige der Landwirtschaft. Dies demotiviere die landwirtschaftlichen Betriebe, die zudem immer mehr mit bürokratischen Auflagen zu kämpfen hätten. Eine wichtige Aufgabe der Agrarministerkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz müsse es sein, den Kampagnen ein positives Bild der Landwirtschaft entgegenzusetzen.

Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Christine Schneider stimmte dem Abgeordneten der Regierungspartei ausdrücklich zu und sagte mit Blick auf Kritiker der Massentierhaltung bei den Grünen: „Es tut uns wirklich leid, dass sie ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.