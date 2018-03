Am Nürburgring wird auch 2013 gerockt – Festival bleibt

Aus unserem Archiv

Nürburg/Frankfurt (dpa/lrs) – Grünes Licht für «Rock am Ring»: Das Rockfestival wird auch im nächsten Jahr an der Eifel-Rennstrecke über die Bühne gehen – vom 7. bis zum 9. Juni. Das teilte der Konzertveranstalter Marek Lieberberg am Mittwoch in Frankfurt mit. «Die Unsicherheit um Deutschlands populärstes Open-Air-Festival Rock am Ring ist beendet», erklärte er. Wegen der Insolvenz der Besitzergesellschaft Nürburgring GmbH war auch die Zukunft anderer Großveranstaltungen am Ring unsicher geworden. Lieberberg hatte bereits Ausweichquartiere in Augenschein genommen.