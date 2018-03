Am Bau geht es auch 2012 aufwärts

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Bauindustrie zeigt sich auch für dieses Jahr zuversichtlich. «Die Umsätze der Bauunternehmen werden 2012 nominal (nicht preisbereinigt) um etwa 2,5 Prozent wachsen», sagte der Sprecher der Bauwirtschaftsverbände Rheinland-Pfalz, Karl-Wilhelm Faber, am Donnerstag in Mainz. Dabei werde der Umsatz des Wohnungsbaus wegen des erwarteten Einkommensplus und des niedrigen Zinsniveaus wohl um bis zu 6 Prozent zulegen, der Wirtschaftsbau um etwa 3 Prozent. Allerdings wird das Bild durch den öffentlichen Bau getrübt: Hier erwartet die Branche ein Minus von rund 2,5 Prozent, weil die Konjunkturprogramme ausgelaufen sind und die Gemeinden nicht soviel investierten wie vom Bedarf her nötig sei.