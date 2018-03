Altkanzler Kohl für Aussöhnung mit Polen geehrt

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen/Warschau (dpa/lrs) – Altkanzler Helmut Kohl hat für seine Verdienste um die deutsch-polnische Aussöhnung den Preis «Goldene Brücken des Dialogs 2010» erhalten. Die Auszeichnung wurde dem früheren CDU-Vorsitzenden am Dienstag in seinem Wohnhaus in Ludwigshafen von einer polnischen Delegation überreicht. Er nehme den Preis sehr gerne an, sagte Kohl laut einer Pressemitteilung der Organisatoren. Vor dem Hintergrund der wechselhaften Geschichte zwischen Deutschen und Polen sei dieser polnische Orden für ihn «eine besondere Auszeichnung, keine Selbstverständlichkeit». «Kohl war sehr gerührt», sagte ein Sprecher der Delegation der Nachrichtenagentur dpa.