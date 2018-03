Alterskorrektur bei jedem vierten jungen Flüchtling

Aus unserem Archiv

Die Überprüfung der Altersangaben von jungen Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr in jedem vierten Fall zu einer Korrektur geführt. In 16 Prozent der Fälle seien die Menschen entgegen der eigenen Angabe als volljährig eingestuft worden, teilte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag im Landtag mit. „In neun Prozent der Fälle stellte sich jedoch heraus, dass sie noch jünger waren als angenommen.“