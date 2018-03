Aus unserem Archiv

Hauenstein

Im pfälzischen Hauenstein ist in der Nacht zu Dienstag eine frühere Mühle abgebrannt. In dem Gebäude wurden landwirtschaftliche Geräte gelagert, zwei Schweine kamen außerdem in den Flammen ums Leben. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 150 000 Euro. Ermittler versuchen nun, die Ursache für das Feuer zu klären. Die alte Mühle brannte bis auf die Grundmauern nieder. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.