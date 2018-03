Alpenverein: Zwei Opfer kommen aus Waldlaubersheim

Aus unserem Archiv

Mainz

Die zwei rheinland-pfälzischen Opfer des Bergsteigerdramas in den Schweizer Alpen stammen nach Angaben des Deutschen Alpenvereins (DAV) aus der Verbandsgemeinde Stromberg. Sie kämen aus dem Ort Waldlaubersheim bei Bad Kreuznach, sagte der Vorsitzende des DAV Nahegau, Hans Michelmann, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Dabei soll es sich um einen 1968 geborenen Mann und dessen Sohn handeln. Nach Angaben der Mainzer Polizei gehören zu den Opfern des Unfalls am Gipfel des Lagginhorn ein 43-Jähriger und dessen 16 Jahre alter Sohn. Zwei weitere Opfer kommen laut DAV aus Berlin, ein Toter aus Bielefeld.