Allein zu Hause: Junge bemerkt Rauch und alarmiert Feuerwehr

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Das ist noch einmal gut gegangen: Ein 13-Jähriger hat sofort die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in seiner Wohnung in Kaiserslautern Rauch bemerkte. Damit verhinderte der Junge womöglich Schlimmeres, wie die Polizei am Montag mitteilte.