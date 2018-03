Alex Funk neuer CDU-Fraktionschef an der Saar

Saarbrücken (dpa/lrs) – Alex Funk (43) ist neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion im Saarland. Er folgt auf Tobias Hans, der am vergangenen Donnerstag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Funk sei am Montag einstimmig von der Fraktion gewählt worden, teilte die CDU-Fraktion in Saarbrücken mit. Der Diplom-Kaufmann aus dem Saarpfalz-Kreis ist seit der Landtagswahl Ende März 2017 Abgeordneter der CDU-Fraktion. Zuvor saß er bereits von 2004 bis 2009 im saarländischen Landtag.

Der Fraktionsvorstand hat weiterhin vier Stellvertreter: Dagmar Heib und Hermann Scharf wurden im Amt bestätigt, Helma Kuhn-Theis und Bernd Wegner neu gewählt. Sie folgen auf die bisherigen Stellvertreter Alex Funk ...

