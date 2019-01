Bis auf ein Fünftel soll der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen in Rheinland-Pfalz steigen, die nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Das ist erklärtes Ziel der Landesregierung. Derzeit liegt der Anteil nach Angaben des Umweltministeriums bei etwa zehn Prozent, in den vergangenen zehn Jahren hat er sich schon verdoppelt. Wie die weitere Steigerung geschafft werden soll, wird Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) heute in Mainz erläutern. Dann stellt sie den ersten Öko-Aktionsplan des Landes vor. Dieser soll insgesamt 42 einzelne Maßnahmen umfassen.

Angekündigt hatte Höfken den Plan schon im vergangenen Jahr. Damals betonte sie, dass die Nachfrage nach möglichst unbelasteten Lebensmitteln aus heimischer Produktion groß sei. Ökologische Landwirtschaft mache zudem stabilere und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.