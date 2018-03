Mit der gezielten Anpflanzung von nektar- und pollenreichen Blütenpflanzen sowie dem Schutz von Wiesen, Wäldern und naturnahen Gewässern soll das Insektensterben in Rheinland-Pfalz gebremst werden. Blühstreifen mit Rosmarin, Salbei oder Kornblumen könnten insbesondere Schmetterlingen oder Bienen Nahrung und Lebensraum bieten, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung der „Aktion Grün: Insektensterben stoppen“ in Mainz. 60 Prozent aller Wildbienenarten und 65 Prozent der Schmetterlinge seien gefährdet. Auch der Zitronenfalter und das Tagpfauenauge würden immer seltener.

Gerade bei Insekten zeige sich, dass Naturschutz von elementarer Bedeutung auch für die Landwirtschaft ist: Vier von fünf Kulturpflanzen sind nach Angaben Höfkens auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Die ...

