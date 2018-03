«AKK» feiert 50. Geburtstag – «Schon ein Einschnitt»

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit großem Programm hat Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Donnerstag ihren 50. Geburtstag gefeiert. Zum Start gab es ein Frühstück mit 90 Mitarbeitern in der Staatskanzlei, danach gab das Polizeiorchester ein Platzkonzert, bei dem «AKK» den Radetzky-Marsch dirigierte, berichtete Regierungssprecher Thorsten Klein. Kramp-Karrenbauer sagte, der 50. sei «schon ein Einschnitt». Den Tag wollte das Geburtstagskind mit einer privaten Feier mit rund 250 Gästen beschließen. Am 16. August steht eine offizielle Feier in der Völklinger Hütte an.