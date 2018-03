Ahnen stellt zum Schuljahresbeginn Neuerungen für Schüler vor

Aus unserem Archiv

Mainz

Zum Schuljahresbeginn stellt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) heute ab 10.30 Uhr in Mainz neue Entwicklungen für die Schüler vor. Vorher (10 Uhr) besucht sie eine fünfte Klasse in einem Gymnasium in der Landeshauptstadt. Nach dem Ferienende gehen rund 10 000 Kinder weniger in Rheinland-Pfalz zur Schule als noch vor einem Jahr. Insgesamt gibt es nun gut 558 000 Schüler im Land. Für die meisten der etwa 33 000 ABC-Schützen beginnt der Schulalltag erst am Dienstag.