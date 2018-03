Aggressives Hörnchen attackiert Menschen im Saarland

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf Fotos knabbern die kleinen Tiere meist possierlich an Nüssen herum und schauen harmlos in die Kamera – doch im Saarland ist nun ein Hörnchen außer Rand und Band geraten: Es greift Menschen an und hat schon mehrere gebissen. «Vermutlich handelt es sich um ein Grauhörnchen, das aus einer Privathaltung ausgebüxt ist und jetzt Futter sucht», sagte Revierförster Hubert Dörrenbacher am Dienstag. Denn heimisch seien die größeren und aggressiveren Verwandten der Eichhörnchen im Saarland nicht.