Afrikanische Schweinepest: Stärkere Bejagung schwierig

Aus unserem Archiv

Gensingen

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest weist der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz (LJV) Forderungen nach einer Reduzierung des Wildschweinbestands um 70 Prozent als unrealistisch zurück. Niemand könne sagen, wie viele Wildschweine es hierzulande überhaupt gebe. „Kein Mensch weiß, was diese 70 Prozent in konkreten Zahlen bedeutet“, sagte Stephan Angermayer vom LJV in Gensingen der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen nicht: Sind das 100 000 oder 500 000 oder 268 723?“