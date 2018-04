Mit Blick auf die aktuelle Diesel-Diskussion dringt die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion auf eine Überprüfung der geltenden Schadstoff-Grenzwerte. Die Grenzwerte der EU seien extrem niedrig, betonte die Fraktion am Mittwoch in Mainz. Auch weil die Autoindustrie versucht habe, diese mit nicht lauteren Mitteln einzuhalten, sei der Dieselantrieb stark in die Kritik geraten, sagte Fraktionschef Uwe Junge. Nun drohten Fahrverbote, die es aber nicht geben dürfe. Zudem verlören Dieselwagen an Wert. Es könne nicht sein, dass der Autobesitzer diesen Missstand ausbade. Auch Autohändler stünden vor großen Problemen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger kündigte an, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der AfD-Fraktionen aus dem Bundestag und den Landtagen arbeite gerade an einer Resolution zu dem Thema. Diese solle in ...

