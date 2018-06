Das jetzige öffentlich-rechtliche Rundfunksystem sollte nach der Vorstellung der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion grundlegend umgebaut werden. „Wir wollen einen schlanken Heimatfunk“, sagte AfD-Fraktionsvizechef Joachim Paul am Montag in Mainz. „Wir brauchen aber nicht weitere Kochshows.“ Vor allem nötig seien Kultur, Bildung, „guter Journalismus“ und mehr Landespolitik. Die regionalen Programme – die Dritten der ARD – seien „sehr wichtig“ und sollten erhalten bleiben. Die AfD-Fraktion will die Finanzierung über den Rundfunkbeitrag ersetzen. Paul kritisierte, dass Rentner genauso viel zahlten wie ein Multimillionär.

Vorschläge für eine alternative Finanzierung machte die Fraktion zunächst nicht. Ein Haushalt zahlt 17,50 Euro im Monat für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit Beschwerden von Privatpersonen und des ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.