AfD Rheinland-Pfalz enthebt Kreisvorstand seiner Ämter

Bingen (dpa/lrs)- Die AfD Rheinland-Pfalz hat den Kreisvorstand Birkenfeld wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen seiner Ämter enthoben. Der Parteitag bestätigte die Amtsenthebung durch den Landesvorstand vom Frühjahr am Samstag in Bingen mit großer Mehrheit. Schatzmeister Kai Dettmar kritisierte, es hätten Beschlüsse gefehlt und die vorhandenen Belege seien meist Ersatzbelege gewesen. „Das, was sie hatten, haben sie mir vorgelegt, aber es sind eben keine Beschlüsse“, sagte Dettmar. „Ich habe nicht davon gesprochen, dass jemand in die Kasse gegriffen hat, aber es hat ein Geschmäckle.“

Der Landesvorstand wirft dem Kreisvorstand um die Landtagsabgeordnete Gabriele Bublies-Leifert schwerwiegende finanzielle Unregelmäßigkeiten und gravierende Mängel bei der Amtsführung vor. Er hatte den Kreisvorstand im Mai der Ämter enthoben. Ex-Schatzmeister ...

