Vor den Kommunalwahlen im Mai hat die rheinland-pfälzische AfD bislang rund 200 Mitglieder für eine mögliche Tätigkeit in kommunalen Parlamenten geschult. Ziel sei es, sich flächendeckend zu etablieren, sagte Landeschef Uwe Junge am Montag in Mainz. Bei einer Art Grundausbildung für interessierte Mitglieder in vier Schulungszentren gehe es etwa um den zeitlichen Aufwand oder Themen wie Veranstaltungsorganisation, Pressearbeit, Rhetorik, um Satzungen und kommunale Ordnungen sowie praktische Tipps für die politische Arbeit, erklärte Eugen Ziegler. Er ist verantwortlich für die Schulungen und Beisitzer im Landesvorstand.

Die nun rund 200 Geschulten will die AfD weiter betreuen und fortbilden. Auch Mandatsträger sollten nach der Wahl gecoacht und betreut werden, sagte Ziegler. Zudem plant die Partei eine Art ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.