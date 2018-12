Adventskranz löst Hausbrand aus

Guntersblum (dpa/lrs) – Ein Einfamilienhaus in Guntersblum (Landkreis Mainz-Bingen) ist vermutlich wegen eines Adventskranzes in Brand geraten und vorerst unbewohnbar. Das Feuer richtete einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro an, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Der 79-jährige Eigentümer des Hauses kam am Samstagabend mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus, die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein Rauchmelder hatte den Mann demnach auf den Brand aufmerksam gemacht. Das Feuer sei im Wohnzimmer des ersten Obergeschosses ausgebrochen - dort habe der Adventskranz mit vier brennenden Kerzen gestanden. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.