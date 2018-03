Aditya Mittal (42), bisher Finanzchef des weltweit größten Stahlherstellers ArcelorMittal, wird künftig auch Präsident des Unternehmens sein. Nach einer Mitteilung des Konzerns vom Montag in Luxemburg werde Aditya Mittal seine bisherigen Funktionen als Chief Financial Officer und als Chef von ArcelorMittal Europe weiter ausüben. Aditya Mittal ist der Sohn von Lakshmi Mittal (67), dem Chef des in Indien gegründeten Stahlkonzerns.

Die Ernennung zum Präsidenten „spiegelt die wachsende globale strategische Rolle Adityas innerhalb der Gruppe wider“, heißt es in der Mitteilung. Er trat 1997 in das väterliche Unternehmen ein und spielte ...

