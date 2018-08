Der FSV Mainz 05 hat den ersten Pokalgewinn der neuen Saison verpasst. Der Fußball-Bundesligist kassierte am Sonntag beim Opel Cup in der eigenen Arena in beiden Partien über jeweils 45 Minuten gegen AC Florenz und Athletic Bilbao zwar kein Gegentor, verlor das entscheidende Elfmeterschießen gegen Florenz aber mit 4:5. Als Zeichen des Erfolgs erhielten die Italiener, die sich am Samstag mit 1:1 von Fortuna Düsseldorf getrennt hatten, einen riesigen Pokal. Den dritten Platz hinter Mainz 05 belegte Athletic Bilbao aus Spanien. Da alle drei Teams punktgleich waren, gab die jeweilige Zahl der Torschüsse den Ausschlag.

Tore fielen in der regulären Spielzeit nicht, alle drei Begegnungen wurden vor rund 8000 Zuschauern bei brütender Hitze im Elfmeterschießen entschieden. Bilbao hatte sich im Eröffnungsspiel mit 5:3 gegen Florenz ...

