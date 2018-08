Zwei Monate nach dem Sturz eines Flugzeugteils in einen Garten in Mainz hat eine Grünen-Anfrage an die Bundesregierung ergeben, dass solche Vorfälle durchaus öfter vorkommen. Demnach erfasste das Luftfahrtbundesamt seit 2008 insgesamt 408 Fälle: 57 in der zivilen Luftfahrt und 351 beim Militär. Die registrierten Fälle hätten aber nicht zu Verletzungen oder Schäden geführt, heißt es in der Antwort, die die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (Grüne) am Donnerstag veröffentlichte. Die Grünen nennen „jedes Ereignis einen Fall zu viel“ und fordern bessere Kontrollen.

Die Größe der hinabstürzenden Teile war der Aufstellung zufolge sehr unterschiedlich. So fiel einmal ein kleiner Teil einer Triebwerksverkleidung vom Himmel, ein anderes Mal ein zehn Kilogramm schwerer Zusatztank von ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.