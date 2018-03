Abstiegskampf und Vorstandswahl bei Mainz 05

Aus unserem Archiv

Mainz

Der FSV Mainz 05 steht vor einem richtungsweisenden Wochenende. In der Fußball-Bundesliga steht heute zunächst das sportlich sehr wichtige Duell im Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart an. Da will der Tabellen-15. vor heimischen Fans nach sechs Spielen ohne Sieg seinen sportlichen Absturz stoppen.