Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in seinem vorerst letzten Zweitliga-Heimspiel erfolgreich von seinen Fans verabschiedet. Die bereits als Absteiger in die 3. Liga feststehenden Pfälzer besiegten am Sonntag den 1. FC Heidenheim vor 26 453 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Durch den Treffer von FCK-Stürmer Sebastian Andersson in der 68. Minute müssen die Heidenheimer weiter um den Klassenerhalt zittern. Vor dem letzten Spieltag beträgt deren Vorsprung auf den Relegationsplatz nur zwei Zähler. Mit einem Punkt im direkten Kellerduell gegen Greuther Fürth kann sich der FCH aber in der kommenden Woche aus eigener Kraft retten.

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Statistik zum Spiel

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.