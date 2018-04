Abriss von AKW-Kühlturm verzögert sich erneut

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Der Abriss des Kühlturms am stillgelegten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich verzögert sich weiter. „Diese Woche ist schönes Wetter, letzte Woche aber hat es auch geregnet – und da können Sie nicht in 162 Meter Höhe arbeiten“, sagte AKW-Sprecherin Dagmar Butz. Ein genaues Datum für den Start stehe noch nicht fest, die Vorbereitungen liefen aber längst. Heute will Projektleiter Olaf Day den geplanten Turmabriss im Detail vorstellen. Der Rückbau könnte laut Butz mehrere Monate dauern – bis Ende 2018 solle das Projekt aber auf jeden Fall beendet sein.

Eine Hebevorrichtung soll auf dem weithin sichtbaren Kühlturm nahe Koblenz mit Seilwinden eine besondere Abrissmaschine nach oben hieven. Der runde Turm am Rhein ist höher als der Kölner Dom. Die Maschine ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.