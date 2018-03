Abgebrochenes Spiel Darmstadt: FCK wird komplett wiederholt

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Das abgebrochene Zweitliga-Kellerduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern wird in voller Länge wiederholt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Die DFL will die Partie „schnellstmöglich“ neu terminieren. „Klar ist, dass die Begegnung über die komplette Spielzeit von 90 Minuten ausgetragen wird, es also keine Fortsetzung des Spiels nur ab der Halbzeit geben wird“, hieß es in der Erklärung der Dachorganisation der Proficlubs.